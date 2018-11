Hoeveel verdienen BV’s met reclame op Instagram? “Tot 5.000 euro voor een promofoto is geen uitzondering” KV

10 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Temptation’ Pommeline die schaamteloos reclame maakt voor bil- en lipvergrotingen, Josje Huisman die vrolijk HelloFresh aanprijst en ‘Familie’-actrice Bab Buelens die promo maakt voor ‘De Bijenkorf’. Op Instagram en co. krioelt het van de BV’s die als social influencers merken in de etalage zetten en zo zelf een aardig graantje meepikken. Maar mag dat zomaar? Dag Allemaal zocht het uit.

Nog zo’n social influencer is Erika Van Tielen. De ‘Familie’- actrice post geregeld foto’s van zichzelf en haar kroost waarop ze pronkt in kleren van diverse merken, zoals onder meer CKS. Erika werkt duidelijk ook samen met enkele reisagentschappen en momenteel voert ze online campagne voor #melkmoment. De vraag rijst: zet ze die foto’s op Instagram omdat ze CKS en co. zo tof vindt? Of omdat ze een deal heeft met met het kledingmerk, en er zelf iets aan verdient? Dat valt niet altijd op te maken uit de posts die ze online zet. Erika zelf wenst liever geen commentaar te geven op haar activiteiten op Instagram.

Verdoken reclame

De algemene wet rond het aanprijzen van bepaalde producten is simpel en zegt dat het ‘voor de consument te allen tijde duidelijk moet zijn wat al dan niet reclame is’. Heldere spelregels voor influencers op sociale media zijn er echt niet. De Federale Overheidsdienst Economie wilde daar begin dit jaar verandering in brengen door social influencers te verplichten de hashtag ‘reclame’ te gebruiken om aan te geven dat het om een gesponsorde post ging. Maar die richtlijn werd de dag zelf al teruggefloten omdat er geen overleg met de sector had plaatsgevonden. Minister van Economie heeft de koe nu bij de horens gevat en legt momenteel de laatste hand aan de regelgeving voor online influencers.

HLN