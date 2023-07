Hoeveel kreeg Dany Verstraeten voor z'n cameo in 'F*** You Very Very Much'?: "Gelukkig moeten wij dat niet betalen”

BV Ex-collega’s en vrienden reageren aangesla­gen op overlijden Martine Tanghe: “Ze wilde geen aandacht of medelijden voor haar strijd”

“Ze was een grande dame, eentje waarvan je er slechts héél weinig tegenkomt.” Ex-collega’s en vrienden van Martine Tanghe reageren aangeslagen op haar overlijden. Het voormalige nieuwsanker is vanochtend thuis overleden op 67-jarige leeftijd. Ze overwon borstkanker in 2011, maar in 2016 werd de ziekte opnieuw bij haar vastgesteld, met uitzaaiingen. In mei hoorde ze dat ze uitbehandeld was. “Jarenlang reed ze de ene dag naar het ziekenhuis voor haar behandeling, de andere naar de studio.”