Hoe zou het zijn met ‘Temptation’-Gino? “Ik hou me niet echt bezig met sociale media” DBJ

15 februari 2019

11u00 0 Showbizz Vorig seizoen bood hij Deborah Leemans meer dan eens een schouder om op uit te huilen wanneer Timtation nog maar eens de bocht was uitgegaan. Maar in tegenstelling tot veel van zijn ex-collega’s hoor je ‘Temptation’-Gino nog nauwelijks. “Een deelname aan Love Island of Expeditie Robinson zie ik anders wel zitten”.

Vanavond start een nieuw seizoen van ‘Temptation Island’ met daarin opnieuw vier koppels die zich vol goede moed in de ultieme relatietest willen onderdompelen. Vorig jaar waren Tim en Deborah vastbesloten ongeschonden uit Thailand terug te komen, maar de Nederlandse Cherish stak daar een stokje voor. Deborah zag het aan de andere kant van het eiland allemaal gebeuren en bleef gebroken achter. Gelukkig kon ze rekenen op verleider Gino die haar meer dan eens een schouder bood om op uit te huilen.

“Ik hoor Deborah nog wel eens, maar erg ver gaat dat niet”, zegt Gino. “Net als als enkele van de andere jongens op het eiland. We hadden daar een hele hechte groep, de productie zei ook dat die band uitzonderlijk was.” De Nederlander met Spaanse roots zou zich zo opnieuw inschrijven. “Ik kijk heel positief op terug ‘Temptation Island’. Ik heb me erg geamuseerd en bovendien was ik nog nooit in Thailand geweest, een mooi extraatje.”

Al bleef het volgens hem wel bij een gratis vakantie. “Ik las ook dat vrijgezellen 10.000 euro zouden krijgen als ze met iemand van de koppels naar bed gingen, maar ik kan je vertellen dat dat complete onzin is. Het enige waar je aan kan verdienen zijn de boekingen achteraf, de acte de presences in discotheken en dergelijke. Maar het was een fijne vakantie waar alles tot in de puntjes geregeld was.”

Love Island

In tegenstelling tot veel van zijn collega’s verdween Gino na het programma opnieuw in de anonimiteit. Geen carrière als dj of grote groep volgers op sociale media. De Nederlander haalt net geen vijftienduizend volgers op Instagram, terwijl zijn collega Mezdi met de 300.000 flirt. “Ik hou me daar niet echt mee bezig, want het is niet echt mijn ding. Veel van de ex-deelnemers worden vloggers of beginnen te dj’en, maar dat interesseert me allemaal niet. Wel zou ik een eigen kledinglijn willen, maar daar wil ik nog even mee wachten.”

Gino werkt nu als verantwoordelijke voor aanwervingen in hetzelfde bedrijf waar hij eerst administratie deed, maar ziet een terugkeer naar televisie wel zitten. “Ik ben een grote fan van ‘Love Island’ daar zou ik wel aan willen deelnemen”, vertelt hij. “En anders iets als ‘Expeditie Robinson’, dat lijkt me ook geweldig.” Gino is nog steeds single. “Een twee deelname aan ‘Temtation’? Waarom niet?”(lacht)