Exclusief voor abonnees Hoe zou het nog zijn met Wim Ravell? Zanger viel 45 kilo af door slokdarmkanker Redactie

02 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nu hij kanker heeft overwonnen, weegt Wim Ravell (58) weer even veel als in de hoogdagen van zijn carrière. Maar op een podium staat hij niet meer. Van op z’n ziekbed volgt de ex-zanger de tv-avonturen van z’n zoon Andy Peelman (36), met wie hij al 30 jaar geen contact meer heeft. “En zo zie ik dat m’n jongen steeds meer op mij lijkt”, zegt Wim in Dag Allmaal.

Onvoorstelbaar, de positieve ingesteldheid van Wim Peelman, zoals Wim Ravell echt heet. Zes jaar geleden vertelde hij dat hij niet lang meer te leven had. Wim was veel te zwaar, had last van z’n hart en crepeerde van de pijn. Vandaag is hij 45 kilo lichter en voelt hij zich relatief goed. Maar langer dan tien minuten kan hij nog altijd niet op z’n benen staan. In zijn huis in Zele heeft Wim alle hulpmiddelen: een rolstoel, een wandelstok, twee scootmobiels, een kruk. “En een ziekenhuisbed in de living waarop ik nu m’n ­dagen slijt”, zegt Wim in Dag Allemaal. Met een glimlach, want klagen is aan hem niet besteed.

