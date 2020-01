Exclusief voor abonnees Hoe zou het nog zijn met tv-maker Karl Symons? “Ik heb eindelijk de ware gevonden” Redactie

31 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Een vrije vogel was hij, Karl Symons (58). De tv-maker trouwde nooit, en bleef kinderloos. En hij verkaste in 2007 naar Zuid-Afrika, waar hij zich uitleefde als reportagemaker en reisleider. Tot hij in Leuven een nieuwe grote liefde vond: Sara (49), een moeder van vier. “Over twee, drie jaar gaan we trouwen”, zegt een dolgelukkige Karl.

Dat Karl zich dertien jaar geleden in Zuid-­Afrika ging vestigen, lag in de lijn der verwachtingen. Ook als succesvolle tv-reporter reisde hij al de wereld rond - onder meer met z’n toenmalige vriendin Francesca Vanthielen voor het reisprogramma ‘Go2!’.

En wat hij in Zuid-Afrika ’t liefste deed: rondtoeren met z’n motor, en genieten van z’n vrijheid als vrijgezel. Tegenwoordig toert Karl met z’n motor vooral rond in en om Leuven. Want daar is hij verliefd geworden op Sara Guilini. In haar koffie- en lunchbar ‘Sara’s’ in de Bogaardenstraat doet Karl z’n verhaal. Hij steekt er vaak een handje toe, en z’n vader - gewezen sportjournalist Hugo Symons - komt er elke dag koffie drinken.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis