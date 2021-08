Hoe zou het nog zijn met 'Showbizz Bart' Verbeeck? "Het typetje is me boven het hoofd gegroeid”

ShowbizzWe kennen hem nog als radiostem bij Qmusic en als stijlvolle presentator, maar hij is toch vooral een begrip op zich: ‘Showbizz’ Bart Verbeeck. Een man die glitter & glamour ademt. Opvallend, want hoewel hij last minute koos voor een creatieve carrière in het meest bombastische wereldje van Vlaanderen, was hij bíjna een brave pastoor geworden. “Nu ben ik echter agnost.”