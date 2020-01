Hoe zou het nog zijn met Liesa Naert? “Ik moet leren doen in plaats van denken” Redactie

03 januari 2020

06u00

Bron: Story Samen met Bill Barberis vormt Liesa Naert (37) een koppel in de gloednieuwe Ketnet-reeks 'De Hoppers'. Voor kinderen werken vindt de actrice heel fijn. Zeker omdat er zelf nog een groot kind in haar schuilt, zo vertelt Liesa deze week in Story.

Je Hoppers-personage is heel impulsief. Herken je iets van jezelf?

Net als Jackie ben ik nieuwsgierig, expressief en soms inderdaad ook impulsief. Maar ik ben helemaal niet zo avontuurlijk als zij én ik was op school slecht in wetenschappen. Leerkracht fysica zou dus absoluut geen job voor mij zijn.

Je hebt twee jonge kinderen. Wat vind je het leukste aan het moederschap?

Ik hou er erg van om naar de wereld te kijken door de ogen van mijn kinderen. Hun theorieën over de dingen en hun blik op de realiteit vind ik prikkelend en verfrissend. En vaak ook grappig en ongelooflijk mooi.

Welk aspect van jouw gedrag hoop je dat je kinderen later nooit kopiëren?

Ik hoop dat ze niet beginnen te roken, zoals ik wel gedaan heb. En uiteraard geen drugs. Ook plegen ze beter geen winkeldiefstal. Verder was ik een heel voornaam meisje.

Schuilt er nog een kind in jou?

O ja, ik kan ongegeneerd onnozel doen. Het moet niet altijd allemaal correct zijn. Als ik alleen naar de winkel ga, duw ik me bijvoorbeeld hard af om met mijn beide voeten op de kar te kunnen racen. Ik hou van kleurrijk en anders. Geen eenheidsworst voor mij.

Heb je een vreemde gewoonte?

Voor ik iets opeet, ruik ik eraan. Dus ik krijg vaak de vraag: ‘Wat doe jij nu? Ruik jij daaraan? Waarom?’ Sowieso hou ik van ruiken, ik heb een heel goeie neus. Wat ook vervelend kan zijn.

Wanneer heb je voor het laatst ‘sorry’ gezegd?

Gisterenavond nog, tegen mijn kinderen. Ik was moe en ik had honger, wat mij nogal licht ontvlambaar maakte. Ik had wat te hevig gereageerd en ben me daarvoor bij hen gaan verontschuldigen.

Aan welk voorwerp ben je enorm gehecht?

Van mijn grootmoeder kreeg ik ooit een minirozenkransje dat ze meebracht uit Lourdes. Een ‘tientje’ heet dat. Er staat Ave Maria in gegraveerd. Hoewel ik absoluut niet in God geloof, heb ik het altijd bij me. Ik geloof namelijk wél in mijn grootmoeder.

Op welk talent van een ander ben je jaloers?

Ondernemingszin. Ik heb vaak ideeën, plannen en projecten in mijn hoofd. Daar maak ik dan lijstjes en notities over, maar daar stopt het vaak. Ik zou af en toe wat meer daadkracht willen tonen. Doen in plaats van denken.