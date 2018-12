Hoe zou het nog zijn met Kris & Yves? “We worden nog altijd herkend. Door oudere vrouwen, zoals in een rusthuis” TDS

18 december 2018

14u20

Bron: QMUSIC 0

Vanmorgen kregen Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck niemand minder dan Kris (42) & Yves (47) als mystery guests over de vloer in de ochtendshow van Qmusic. Het duo is bekend van hun wekelijkse rubriek in Man Bijt Hond in de Zeroes. “Het is al zo lang geleden dat ik jullie gezien heb, dat ik even moet nadenken wie van jullie twee Kris en wie Yves is”, lachte Sam. Maar hoe gaat het nu met Kris & Yves? “Het gaat goed met ons. We worden nog altijd herkend, alleen meer door oudere vrouwen, zoals in een rusthuis. En als je op de markt komt in Haacht dan zeggen ze: wanneer komen jullie nog eens op tv? Dan moeten wij eens mailen naar Woestijnvis, hé”, vertelde Kris. “We zijn nog altijd even goede vrienden als toen, maar Kris is nog altijd gene simpele”, voegde Yves er lachend aan toe.