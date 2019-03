Hoe zou het nog zijn met Katy Satyn van ‘Star Academy’? TDS

18 maart 2019

11u19

Bron: JOE 1

Hoe zou het nog zijn met Katy Satyn van ‘Star Academy’? Dat kon het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx haar vanmorgen zelf vragen, want Katy was samen met haar zus de eerste finalisten van ‘Sterren op de Werkvloer’, een muzikale talentenjacht voor bedrijven bij JOE. Met ‘Sterren op de Werkvloer’ gaat het Joe-ochtendduo Sven en Anke op zoek naar het muzikaalste bedrijf van Vlaanderen. Deze week nemen twee kandidaten het elke ochtend tegen elkaar op in een battle. De JOE-luisteraars kiezen wie doorgaat naar de finale. Tijdens de finaleweek, volgende week van 25 tot 29 maart, gaan Sven en Anke elke dag langs bij een finalist en zijn of haar bedrijf om live uit te zenden. De winnaar krijgt naast een trofee en eeuwige roem ook nog een professionele studio-opname.