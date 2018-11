Hoe zou het nog zijn met de frontman van Janez Detd.? TK

17 november 2018

Vraagt u zich soms af hoe het nog zou zijn met Nicolas Van der Veken (44), beter bekend als de frontman van Janez Detd.? Wel, dan kunnen we die prangende vraag bij deze voor u beantwoorden. De man heeft zopas een onderwaterloopband voor honden ontwikkeld.

Janez Detd. was een Vlaamse punkband die rond de eeuwwisseling furore maakte, vooral met hun cover van ‘Take On Me’. In 2016 bracht de groep nog een laatste CD uit, maar sindsdien is het stil rond Van der Veken. Hij focust zich intussen op zijn zaak in Dendermonde, genaamd Fitnessking: de grootste speler in Vlaanderen op het vlak van fitnessapparatuur. Zes jaar geleden breidde hij zijn zaak uit en begon hij met het ontwikkelen van loopbanden voor honden. Fysio- en revalidatietherapie voor huisdieren is immers aan een steile opmars bezig.

Maar daar bleef het niet bij. Van der Veken heeft nu iets uniek ontworpen: een onderwaterloopband voor honden. Die ontwikkelde hij samen met hondentrainer Nick Vannerom, zowat de Vlaamse Cesar Millan. Wie interesse heeft: de ‘Aqua Runner’ wordt aangeboden aan een lanceringsprijs van 15.999 euro, een stuk goedkoper dan eender welke concurrent.