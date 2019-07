Hoe zou het nog zijn met Billy Zane, de schurk uit ‘Titanic’? DBJ

19 juli 2019

16u00 1 Film De naam Billy Zane (53) zegt u misschien weinig, maar een twintig jaar geleden was de man een van de bekendste acteurs in Hollywood. Zane speelde de rol van Caledon ‘Cal’ Hockley in de blockbuster ‘Titanic’, maar grossierde daarna vooral in niemendalletjes.

Vorige week ging een foto viraal van Billy Zane. De ‘Titanic’-acteur staat achteloos, en met ontblootte torso, tegen een bamboehutje te leunen. Een ‘Thirst trap’, klonkt het op sociale media. Dat is een foto waarop iemand schijnbaar achteloos staat te poseren, terwijl hij of zij eigenlijk zijn strakke lichaam wil tonen. Dat Zane er op zijn 53ste nog patent uitziet, behoeft geen twijfel, maar wat vooral opvalt is hoe de man in niets meer lijkt op Caledon ‘Cal’ Hockley, de snobistische miljonair uit ‘Titanic’ die Rose (Kate Winslet) ervan wilde overtuigen voor hem te kiezen in plaats van voor avonturier Jack (Leonardo DiCaprio).

Billy Zane mag dan wel niet meer losgekoppeld worden van ‘Titanic’, eigenlijk was de Amerikaanse acteur met Griekse roots, succesvoller vóór Titanic dan erna. Voor het grote publiek brak Zane door als de stille tiener Match in de jaren 80 cultfilm ‘Back To the Future’. Hij was daarin de vriend van pestkop Biff Tannen en ook in de vervolgfilms dook Billy nog op. Later zorgden rollen in horrorfilms ‘Critter’ en ‘Dead Calm’ ervoor dat hij voornamelijk gecast werd als booswicht.

Zo ook door James Cameron die hem castte als de gladde schurk Caledon ‘Cal’ Hockley voor ‘Titanic uit 1997. Een rol die zijn leven voorgoed veranderde, want sindsdien kan Zane geen interview meer geven zonder dat men over de blockbuster begint. “Het is een cadeau dat ik maar kan blijven uitpakken”, zei Zane hier vaak over. Al vertelt hij ook dat hij ten tijde van ‘Titanic’ amper over straat kon omdat mensen hem scheef bekeken. In de film deelde hij immers klappen uit aan Rose. “Mensen namen dat heel serieus”, aldus Zane.

En nu?

Na Titanic grossierde Zane bijna twintig jaar lang in kleine tv- en filmrollen. Films als ‘The Kill Hole’ (2013) en ‘Starving Hysterical Naked’ (2003) zijn nu niet meteen in het collectieve geheugen blijven hangen. En ook televisiereeksen waarin hij een hoofdrol speelde, zoals daar zijn ‘The Deep End’ (2010) en vorig jaar nog ‘Curfew’, waren geen lang leven beschoren. Na één seizoen werden ze afgevoerd.

Zane is dus nog steeds aan het acteren, volgens zijn eigen website speelde hij zelfs mee in meer dan 120 films. Maar hij is inmiddels een nieuwe weg in geslagen, namelijk die van expressionistisch kunstenaar. Eentje die zichzelf ook nogal au sérieux neemt, zo blijkt uit zijn website billyzaneart.com.

Zelf omschrijft hij zijn werk als volgt: “De abstracte expressionistische schilderijen zijn gewaagde nevenschikkingen van kinetische toepassing en elegant uitgebalanceerde kleurencombinaties, afgeleid van zowel opzettelijke als natuurlijk voorkomende tegenstrijdige invloeden.” Verder vermeldt hij erbij dat hij zijn penseel voornamelijk in de buitenlucht ter hand neemt omdat het daglicht hem inspiratie geeft. Wie een echte Billy Zane in huis wil halen, haalt best ook een goedgevulde portefeuille boven, want zijn werk ging op een goed doel al voor 100.000 dollar over de toonbank.

Schilderijen zijn trouwens niet het enige waarmee Zane zijn rekeningen betaalt. De acteur uit Chicago heeft immers ook Griekse roots en dus besloot Zane enkele jaren geleden ook om handelaar in olijfolie te worden. Zijn bedoeling was naar eigen zeggen om hetzelfde te doen als ‘The Godfather’-regisseur Francis Ford Coppola (die zette na zijn carrière ook een handeltje op in Italiaanse wijnen en verdiende daar een fortuin mee, red.).

Ondertussen blijft Zane ook gewoon films maken. Zo verschijnt volgend jaar ‘Waltzing With Brando’ een indiefilm over het leven van Marlon Brando die hij zelf produceert en waarin hij ook de hoofdrol speelt.