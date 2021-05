Hoe zou het nog zijn met actrice Marieke Dilles? “Na drie jaar ‘Vermist’ was het tijd voor iets anders”

Met onder andere ‘De Smaak van De Keyser’, ‘Vermist’ en ‘De Vijfhoek’ heeft Marieke al een paar mooie series op haar cv gezet. ‘Flikken Maastricht’ misstaat zeker niet in dat rijtje, al blijft het voor de Eén-kijker nog een mysterie wat haar rol precies inhoudt. In de eerste aflevering was ze alleen te zien mét masker, op een dubieus feest van een geheim vennootschap. “Mijn grootvader was nadien teleurgesteld, hij had me niet herkend”, lacht ze in Story. “Intussen heeft hij me wel al gespot, en ik kom nog een paar keer aan bod. Mijn personage heeft een serieuze impact op de hoofdverhaallijn en zal nog voor heel wat spanning en onverwachte twists zorgen, ook in de volgende seizoenen.”