“Hoe zeg je ‘welkom’ in het Frans?”: eerste beelden nieuw seizoen ‘De Verhulstjes’ gelost

TVEr is een gloednieuw seizoen van ‘De Verhulstjes’ in aantocht. In de eerste beelden zien we Gert Verhulst (54) en Ellen Callebout (44) zich klaarmaken om Marie (27) en Viktor (28) te verwelkomen in Frankrijk. Maar er is één klein probleempje. Ellen weet niet hoe je ‘welkom’ schrijft in het Frans. “Dat doe je als je iemand gaat ophalen op de luchthaven die je niet kent. Laat het zo schat, als het fout geschreven is, is dat echt belachelijk", aldus Gert. Als dat maar goed komt.