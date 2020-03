Hoe Sam De Bruyn nu vanuit quarantaine presenteert: “Technische dienst heeft me via telefoon helpen opstellen” Lorenzo Veppi

17 maart 2020

00u00 3 Showbizz Qmusic-dj Sam De Bruyn (33) zit sinds zondagavond thuis in quarantaine, van waaruit hij mee de ochtendshow presenteert. De radiomaker kwam in contact met een coronapatiënt, maar weet door het tekort aan tests niet of hij het virus effectief heeft opgelopen. "Ik heb slechts een kleine verkoudheid", vertelt hij.

Hoewel hij preventief in quarantaine zit, was het voor Sam een evidente keuze om van thuis uit mee de ochtendshow van Qmusic te presenteren. "Ik heb geen schrik om mij te vervelen, maar vind het superbelangrijk om mensen ook nu op de hoogte te houden van alles. Ik wil dat op zo'n moment niet loslaten."

Met wat oud materiaal dat hij thuis had liggen, kan Sam live uitzenden vanuit zijn woonkamer. "De technische dienst van Qmusic heeft mij telefonisch helpen opstellen." Een maatregel die zondagavond snel genomen moest worden, want Sam kreeg te horen dat hij in contact kwam met iemand die corona heeft. "Ik heb nu zelf een kleine verkoudheid, dus moet ik een week binnenblijven."

Eigen gemoedsrust

Of hij echt besmet werd met Covid-19, weet Sam niet. "Er zijn zo weinig testkits dat ze in het ziekenhuis waar ik geweest ben enkel gebruikt worden voor medisch personeel en mensen die zware symptomen vertonen." Het tekort verklaart ook waarom veel mensen hun tijd preventief thuis doorbrengen na contact met een coronapatiënt. "Maar ik kreeg wel de boodschap om alles heel goed op te volgen: ik moet geregeld mijn temperatuur meten en de symptomen in de gaten houden."

Met de onzekerheid kan Sam wel leven. "Ik snap heel goed dat mensen getest willen worden, maar het is erg belangrijk dat we die schaarse hoeveelheid tests houden voor wie ze het hardst nodig heeft. Voor mijn eigen gemoedsrust ga ik geen test eisen."

Sociale controle

Het was wel even schrikken toen Sam hoorde dat hij in contact was gekomen met het virus, maar hij had al langer door dat de situatie verergerde. "Door mijn job volg ik uiteraard voortdurend de actualiteit. We hebben bijvoorbeeld viroloog Marc Van Ranst in de studio gehad en zijn boodschap was niet mis te verstaan."

Net omdat er in de uitzending veel aandacht werd geschonken aan het virus, wekte het heel wat woede op toen hij van de lockdownparty's hoorde. "Ik had het gevoel dat ik had gefaald, want wij wisten hoe ernstig het was en hadden dat proberen duidelijk te maken, maar die boodschap was niet zo heel goed aangekomen. Dus dan ben ik ook op sociale media even gaan zeggen van: 'Hallo, wat zijn we aan het doen?' Die sociale controle kan vervelend zijn, maar we moeten nu even streng zijn voor elkaar."

Niet enkel miserie

Wie wel thuis stil moet zitten zonder werk, moet van het moment gebruik maken, zegt Sam. "Er zijn veel positieve kanten aan gewoon thuis zijn en aan de verveling. Ik hoop dat mensen die rust ervaren en beseffen dat het soms ook goed is om wat tijd met het gezin of je lief door te brengen. Het is niet alléén maar miserie, maar we moeten ze wel tegengaan. Je moet nu even op je kin kloppen. Niet leuk, maar dat is het voor niemand. Gewoon doorbijten, dit gaat ook over."