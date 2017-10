Hoe Rob Vanoudenhoven 490 seconden zomaar te grabbel gooit en uiteindelijk verliest Mark Coenegracht

22u53 132 VIER VIER Showbizz Wat een rare eerste finaleronde van de eerste aflevering van het vijftiende seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Groene jongen en huizenverbouwer Bartel Van Riet was zonder enige twijfel een vogel voor de kat. Hij moest het in het finalespel opnemen tegen Rob Vanoudenhoven, die ruim 300 seconden voorsprong had. In de openingsaflevering bleek VRT-nieuwsanker Goedele Wachters voordien net te sterk voor de twee heren in een niet overweldigende aflevering, al maakten Philippe Geubels en Jeroom als eerste juryduo veel goed.

Het fijne venijn zat evenwel achteraan in deze 'Slimste Mens', waar Van Riet plots als een levende encyclopedie juiste antwoorden ging produceren en Vanoudenhoven sprakeloos liet zitten. Bartel verpletterde Rob met liefst 21 juiste antwoorden op 7 vragen. Rob, die aan zijn derde deelname aan de VIER-quiz toe was, wist daar slechts 4 goede antwoorden tegenover te plaatsen. Van die vier antwoorden gaf hij er drie bij de laatste vraag, waardoor hij zich sowieso in een verliezende situeerde manoevreerde.

De leukste quotes

Erik (zijn allereerste woorden): 'Dag Rob, dag Bartel, dag Goedele...'.

Goedele (op de vraag of ze blij is): "Op dit moment niet, neen. Ik ben enorm nerveus. Ik ben absoluut geen quizzer. Stel mij een vraag en het begint hierboven te knetteren. Ik heb de voorbije dagen vooral gedacht: ik wil naar Tadzjikistan. Weg, maar ik zit hier nog."

Erik (over de familienaam Wachters): "Voor de rijmelaars heb je een heel moeilijke naam. Er is weinig dat rijmt op Goedele Wachters. Enfin, slachters, wasverzachters, serieverkrachters."

Erik (over deelname Bartel): "Vreemd, plots zei Bartel ja. Ik schrok. Die had altijd neen gezegd. En twee weken later kreeg ik van hem de vraag of ik wilde meedoen aan Bartel in het Wild. Moet ik met hem in een fucking tent gaan liggen..."

Bartel: "Ik ben van de Kempen. Ik betaal met de gesloten portemonnee."

Bartel: "Ik heb een grote handicap. Als ik nu naar Het Journaal kijk en er komt een naam in voor, dan ben ik die naam even later helemaal vergeten. Die komt ook niet terug, zeker niet als ik hem moet geven."

Rob (over zijn stoppels): "Scheren? Scheren doe ik niet meer, dat babypoepke doe ik sowieso niet meer. Want ik zit met dat putteke. Da's heel ambetant met een scheermesje."

Jeroom (tegen Erik): "Toen ik besefte dat ik u terug ging zien, stond ik te springen. Maar van het derde verdiep is blijkbaar niet hoog genoeg."

Geubels (over de kandidaten): "Goed. Toppunt van de pax media. Iemand van VIER, iemand van de VRT en iemand van het OCMW (...). Ik bedoel u hé Erik'.

Jeroom (over Goedele): "Ik herinner me nog uw zachte lippen, je prachtige lichaam, je zachte borsten (zwaailicht gaat af) ..., je zure zweetgeur en je vieze blanke huid."

Jeroom (over Bartel): "De boomchirurg. Dat is eigenlijk een ander woord voor tuinman. Dan is mijn kuisvrouw een stofprofessor, maar alle respect."

Geubels (na heen en weer gepraat over orkanen en haar):"'Of ik al in een orkaan heb gezeten? Neen, maar wel in een Irma"

Geubels (tegen Erik, over (sic) Sigrid Bracke): "Weet jij wat het verschil is tussen Sigrid Bracke en een orkaan? Het een grijpt alles mee wat op zijn weg komt en het andere is een weersverschjijnsel."

Jeroom: "Als Rob op tv is, loop ik wel eens naar mijn kalender om te zien of het 2004 is."

Jeroom: "Het enige waar ik mij over schaam, is mijn vrouw. Dat een olympisch kampioene met zo'n lelijke man over straat moet lopen."

Jeroom: "Er zijn twee dingen die ik niet kan: met de gps rijden en straffe verhalen vertellen. Zo moest ik onlangs in Lovendegem zijn en ik ben er niet geraakt."

Geubels: "De Heidi is een van de weinige dingen van Studio 100 waar de Gert nog niet heeft opgezeten."

Jeroom: "Ik ging onlangs voor een week naar India, tot dat ik dat las van groepsverkrachtingen. Toen heb ik er drie weken van gemaakt."

Jeroom: "Veldrijden. Is een heel mooie sport. Wordt gereden door veldrijders. Of door, zoals Bartel het zou zeggen, modderastronauten."

Hilarische momenten

Voor de eerste uitzending pakt Jeroom meteen uit met een raar attribuut. "Ik heb vanavond een zwaailicht staan", verklaart hij. "Dat is eigenlijk geëist door mijn vrouw Elodie Ouedraogo. Ze kan het thuis bedienen vanuit de zetel en ze zal dat doen als ze vindt dat ik te ver ga." Bij de meeste quotes van Jeroom gaat het alarm uiteraard af.

Van Looy is dermate in vorm dat hij een paar keren haast in zijn lach blijft. En zelfs even van zijn verhoogje valt. Zo weten we meteen dat hij vanop een verhoogje de quiz presenteert.

Geubels laat een fidget spinner op zijn hoofd draaien, waarop Jeroom: "Geubi, het mentaal gehandicapt helikoptertje."

Rob Vanoudenhoven doet meer dan zijn uiterste best om 'I Will Always Love You' van Whitney Houston de nek om te wringen. Waarop Geubels: "Als Whitney dat zou hebben gehoord, ze had zich omgedraaid in haar bad."

Kantelmomenten

Bartel Van Riet begint zijn spelavond met een blanco-score voor '3-6-9'. Goedele gaat meteen aan de leiding.

In de 'Open deur'-ronde maakt Goedele het verschil door tijd in te pikken van Rob.

De 'Puzzel' wordt door de drie deelnemers snel en goed opgelost.

In de fotoronde verliest Bartel veel tijd, hij zakt weg in de stand en kan niet meer winnen.

De vaak alles beslissende filmpjesronde begint dramatisch voor Bartel die maar één antwoord weet. Rob rijft 90 seconden binnen, Goedele 50.

Rob weet opvallend veel over Usain Bolt, maar toch is het Goedele weer die met 50 seconden gaat lopen.

In het ultieme filmpje heeft Goedele voldoende aan 3 goede antwoorden. Rob pikt 40 seconden in. Bartel kijkt aan tegen een ongelooflijke achterstand.

In een zeer bizarre finale lijkt het of Rob helemaal blokkeert. Hij weet geen enkel juist antwoord en verliest uiteindelijk op een jammerlijke manier.

De eindscore (voor het finalespel)

De stand