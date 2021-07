Hoe prins George tijdens het EK bewees dat William zijn ‘rolmodel’ vormt

RoyaltyPrins William (39) was zoals verwacht aanwezig met zijn vrouw Kate Middleton (39) en hun zoon prins George (7) bij de finale van het Europees kampioenschap voetbal. Op foto’s is te zien dat het drietal de Engelse ploeg, die het moest opnemen tegen Italië, enthousiast aanmoedigt. Daarbij viel volgens enkele Britse opvoedingsdeskundigen vooral op hoe prins George zijn vader als ‘rodelmodel’ beschouwde.

Volgens Georgina Durrant, auteur van het boek ‘100 Ways Your Child Can Learn Through Play’, spreekt de manier waarop de jonge prins George zijn vader William ‘spiegelde’ tijdens het gebeuren boekdelen. “Tijdens de finale van Engeland zagen we beide ouders tactvol omgaan met prins George - ze gaven hem knuffels wanneer hij ze nodig had en legden hun handen geruststellend op zijn schouders - waarmee ze een gezinsleven vol liefde en genegenheid weerspiegelen, wat enorm belangrijk is voor een gezonde jeugd”, zegt ze.

“Het was heerlijk om de liefde van prins George voor zijn ouders te zien toen hij zijn vader spiegelde, in zijn handen klapte en juichte toen Engeland scoorde”, vervolgt de auteur. “Daarna rende hij naar zijn moeders open armen voor een knuffel. Als kinderen de acties van hun ouders spiegelen, is dat vaak omdat ze zo veel van hen houden, heel erg aan hen denken of hen als hun rolmodel zien.”

"Tijdens de finale van Engeland zagen we beide ouders tactvol omgaan met prins George - ze gaven hem knuffels wanneer hij ze nodig had en legden hun handen geruststellend op zijn schouders - waarmee ze een gezinsleven vol liefde en genegenheid weerspiegelen, wat enorm belangrijk is voor een gezonde jeugd." © RV

‘Vol kattenkwaad’

Die innige verstandhouding tussen ouders en zoon viel ook expert Duncan Larcombe op. “Prins George is geen Lord, maar een kleine schurk van (bijna) acht jaar oud, vol kattenkwaad en de hele tijd grappen uithalend met zijn jongere zus en broer”, lacht hij. “Hopelijk kan George genieten van alle voordelen van het koninklijke leven, zonder die bizarre impact van het opgroeien in een ‘vissenkom’. Ze zullen hem later de buitengewone omstandigheden waarin hij is geboren moeten uitleggen, en hopen dat hij daarna niet compleet gek wordt, zoals sommige leden van zijn familie is overkomen.”

Na de eerste goal van Engeland sprong George meteen op en klapte hij net als zijn ouders vol overgave voor Luke Shaw die het eerste punt maakte. Het was voor de 7-jarige prins niet de eerste EK-wedstrijd die hij bijwoonde, al ging hij deze keer wel met de grootste teleurstelling naar huis, aangezien Engeland de finale verloor. William heeft al intussen al vele EK-wedstrijden bijgewoond en is zelfs president van de FA, de Engelse voetbalbond.

