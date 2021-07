Hoe prins Charles een nieuwe familievete aanwakkert met zijn broer Edward

Na de dood van prins Philip in april is de titel, die Philip kreeg van zijn schoonvader, overgegaan naar prins Charles. De prins van Wales zou nu terughoudend zijn om deze over te dragen aan de 57-jarige prins Edward, graaf van Wessex, terwijl dat aanvankelijk wel de bedoeling was. “Prins Charles is de hertog van Edinburgh in zijn huidige vorm, en het is aan hem om te beslissen wat er met die titel zal gebeuren. Hij gaat niet naar Edward”, zegt een paleismedewerker tegen Daily Mail. “Het gaat er niet alleen over of Edward ritueel de hertog van Edinburgh zal worden of niet, er zijn ook discussies geweest over de hele top van de koninklijke familie.”