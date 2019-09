Hoe Pommeline de ontrouw van Fabrizio ontdekte: “Toen ik die foto’s vond, kon hij het niet meer ontkennen” TK

21 september 2019

14u00

Bron: RTL 4 Showbizz Deze week was de laatste aflevering van ‘Temptation Island VIPS’ te zien in Nederland, waarin Pommeline en Fabrizio een blij en emotioneel weerzien kenden. Fabrizio ging zelfs opnieuw op één knie, om de verloving tussen hen twee te bevestigen. En toch is het koppel intussen alweer even uit elkaar. Hoe is het eigenlijk allemaal zo fout kunnen lopen?

De romantische scène in de laatste aflevering van ‘Temptation Island VIPS’ was maar schijn, vertelt Pommeline aan RTL. “Zodra we terug waren - in de eerste week al - is Fabrizio beginnen afspreken met verleidster Julia”, klinkt het. Die afspraakjes werden overigens ook niet eerlijk opgebiecht. “Ik ben het te weten gekomen, toen hij zijn laptop had achtergelaten. Hij was, denk ik, vergeten dat zijn iCloud ook daar binnenliep, en ik had het wachtwoord van die computer. Zo ben ik een aantal veelzeggende foto’s tegengekomen en kon hij het niet meer ontkennen.”

Julia en Fabrizio kenden even een romance, maar die is intussen weer helemaal voorbij. “Ze is ook zijn type niet”, meent Pommeline. “Ze is groot en robuust, terwijl Fabrizio net op klein en fijn valt. Dat was maar even leuk voor hem.” Ze vindt de verleidster ook nogal schijnheilig. “Na ‘Temptation’ is ze nog bij ons komen eten, terwijl de twee intussen al wat hadden samen. Ze had me zelfs een brief gegeven waarin stond dat ze zo blij was dat wij gingen trouwen, en dat ze hoopte dat we nog lang en gelukkig zouden leven.”

Roze wolk

“Ik heb daar toen erg van afgezien, ik heb drie weken aan één stuk gehuild”, vertelt ze over de breuk.” Het is echt een levensles geweest, en ik heb besloten dat ik mezelf nu gewoon op de eerste plaats ga zetten in de toekomst. Ik heb mezelf altijd weggecijferd voor hem en gezorgd dat hij gelukkig was, waardoor ik mezelf niet gelukkig maakte. Ik heb nu geleerd dat ik dat niet meer mag doen.” Ze is ook veel voorzichtiger geworden in de liefde. “Hij heeft me echt doen geloven in die roze wolk. Ik denk niet dat ik weer zo snel ‘ja’ zal zeggen, als iemand me ten huwelijk vraagt. En ik laat ook nooit nog iemands gezicht op mijn lichaam tatoeëren”, lacht ze.

Pommeline geeft ook toe dat ze erg onzeker was in hun relatie. “Hij maakte me gewoon zo, ook al was ik heel zelfzeker voor ik met hem een relatie begon. Je moet ook weten dat ik hem al een jaar kende voor we samen waren, en toen heb ik al gezien dat hij heel snel verliefd wordt. Ik zag toen echt het ene meisje na het andere. Ik dacht ‘dat zal bij mij wel zo niet zijn’, maar ja, liefde maakt blind.”

Verontschuldiging

Intussen hebben de twee het bijgelegd, onder meer door een verontschuldiging die Fabrizio eerder deze week op Instagram postte. “Lieve Pommeline, het spijt me oprecht. Mijn fouten zijn niet goed te praten, dat weet ik. Maar wat een krop in m’n keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur”, schreef hij onder meer. “Ik zal deze herinneringen meedragen en ze koesteren. Ik verdiende je niet, dat is wel gebleken. Ik besef heel goed welke schade ik heb aangericht maar je staat er nog, sterker dan ooit. Ook al vergeef ik mezelf nooit, jij doet dat wel. Je was en bent nog steeds een engel.”

De Gentse schone is inderdaad weer gelukkig, vertelde ze nog aan RTL, en dat heeft veel te maken met haar nieuwe vriend, Levi Murillo. Ze is ook van plan om weg te trekken uit Limburg, waar ze met Fabrizio woonde. “Tussen ons komt het nooit meer goed”, klinkt het beslist. “Als ik dacht dat we nog een kans hadden, had ik dat hoofd wel op mijn been laten staan!”