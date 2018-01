Hoe Margot Robbie de leading lady van Hollywood wordt TC

De Australische actrice zal de komende twee jaar in 10 (!) nieuwe topproducties te zien zijn. De opvallendste? Eentje waarin ze de gesneuvelde Robin Hood gaat wreken. Vanavond is ze om 20.35 uur ook op VTM te bewonderen in 'The Wolf of Wallstreet'.

Margot Robbie beleeft mooie tijden. Nog voor de nominaties officieel bekend zijn wordt ze voor haar rol in 'I, Tonya' als de enige concurrente beschouwd van Frances McDormand (de ster uit 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') voor de Oscar voor Beste Actrice. Maar nu werd ook duidelijk dat de kans groot is dat Margot de komende jaren sowieso een van dé leading lady's in Hollywood zal worden. De actrice, die reeds naam maakte in films als 'The Wolf of Wall Street', 'The Legend of Tarzan' en vooral 'Suicide Squad', tekende zopas weer een filmcontract. Dat betekent dat zij de komende twee jaar in liefst tien films te zien zal zijn.

'Marian'

Bij die films onder meer een tweede 'Suicide Squad' en drie (!) afgeleide films van die actieprent. Twee rond haar eigen personage Harley Quinn en ook 'Gotham Queens', een soort van 'Avengers'-film waarbij een stel vrouwelijke schurken een team zullen vormen. Maar er is meer. De opnamen voor twee drama's, 'Terminal' en 'Dreamland' werden al afgerond en Margot speelt ook de hoofdrol in het historische epos 'Mary Queen of Scots', die later dit jaar in de zalen verschijnt.

Ze tekende ook voor de nieuwe Quentin Tarantino-film met de werktitel '1969', maar de meest opvallende film is misschien wel 'Marian'. Daarin speelt Margot lady Marian, de geliefde van Robin Hood. In de film trekt zij ten strijde om, jawel, de dood van Robin te wreken. De opnamen voor die actiefilm zouden nog dit jaar starten. Voor Hollywood is de conclusie duidelijk. "Al die films zijn stuk voor stuk potentiële blockbusters", klinkt het. "Margot wordt zo een actrice die op hetzelfde trapje komt te staan als pakweg Jennifer Lawrence, Emma Stone of Emma Watson. Anders gezegd: de absolute top in Hollywood.

AP Voor haar rol in 'I, Tonya' sleepte ze al beeldjes in de wacht op de Golden Globes en de Screen Actor's Guild Awards. Daardoor hoort ze ook bij de favorieten voor de Oscars.

rv Met Leonardo DiCaprio in 'The Wolf of Wall Street'. Haar eerste echt grote succes.

AP Als Harley Quinn (tweede van links) samen met de rest van de cast in 'Suicide Squad'. Ze tekende niet alleen een contract voor de sequel, maar ook voor drie afgeleide films van deze actieprent.