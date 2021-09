Hoe liefdesrelatie op set van FC De Kampioenen jarenlang geheim kon blijven

Axel Daeseleire over verblijf in psychia­trisch centrum: “Ik beleef het mee, met alle gevolgen van dien voor mezelf”

22 september Axel bezoekt in ‘Axel Gaat Binnen’ het grootste psychiatrisch centrum van België, Asster in Sint-Truiden. Hij verblijft er enkele dagen tussen patiënten die kampen met angst- en persoonlijkheidsstoornissen en vaak last hebben van een depressie. De periode daar was ook voor hem zwaar: “Je smijt jezelf dus wordt ook je eigen persona geraakt”.