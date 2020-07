Hoe Leen Dendievel ooit twee tanden kwijtraakte op café TK

12 juli 2020

08u53

Bron: Radio 2 3 Showbizz Een ongeluk zit in een klein hoekje. Vraag maar aan Leen Dendievel, die het al aan den lijve mocht ondervinden. De actrice vertelde zaterdag op Radio 2 dat ze ooit haar twee voortanden brak op café.

Dendievel, vooral bekend voor haar rol als Kaat in ‘Thuis’, was gisteren te gast in het programma ‘Het Ministerie Van Lachende Zaken’ op Radio 2. Een van de fragmenten die ze daar voorlegde was een scène uit VTM-programma ‘Fear Factor’. In een van de intussen legendarische afleveringen moest bokser Freddy De Kerpel in Argentinië een varkensoor verorberen, een stuk vlees dat harder is dan je zou denken. De Kerpel brak er letterlijk zijn tanden op, tot groot jolijt van presentator Walter Grootaers, die zijn lachen amper kan inhouden.

Volgens Dendievel een van de grappigste momenten in de Vlaamse tv-geschiedenis, maar De Kerpel zelf lacht nog altijd een beetje groen. “Ik vond dat allerminst grappig”, vertelde hij aan de telefoon. “Ik deed natuurlijk mee om te winnen, en daardoor heb ik de pijn aan mijn tand genegeerd. Even later lag die eruit.” Dendievel stak hem een hart onder de riem: “Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik studeerde nog en zat ‘s avonds op café. Iemand kietelde mij en ik moest lachen, en toen belandde ik met mijn tanden tegen de leuning van de stoel voor mij. Toen ik opkeek waren mijn twee voortanden kapot. En ik dronk niet, dus daaraan lag het zeker niet.”

Gelukkig kwam het bij De Kerpel snel weer in orde. “De avond zelf, een paar uur later zelfs, was de tand alweer gemaakt. VTM had een Argentijnse tandarts laten komen die ginder voor alle sterren zorgde. Met een soort staafje hebben ze die tand er toen weer ingestoken, en hij zit er nog steeds.” Ook bij Dendievel zie je er nu niets meer van. “De dag erna hebben ze die hersteld, en achteraf kan je daar goed om lachen.”