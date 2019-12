Hoe James Cooke zijn eigen aanzoek bijna in het water deed vallen Redactie

20 december 2019

20u01

Bron: Story 0 Showbizz Stel je voor: je partner heeft een prachtig huwelijksaanzoek gepland in het buitenland tijdens jullie reis, maar dan besluit jij om die vakantie te annuleren. Leuk is anders, vraag maar aan Dorian Liveyns, de verloofde van James Cooke.

Dorian vroeg James Cooke begin augustus ten huwelijk in hun eigen living in Antwerpen. Niet bijster origineel, zeg je? Wel, dat is dan allerminst Dorian zijn schuld. “Een paar weken geleden ben ik erachter gekomen dat hij eigenlijk van plan was om op één knie te gaan op reis in Mexico”, vertelt James in Story. “Tijdens een mooie zonsondergang aan een Mayatempel. Hij had alles gepland. Maar toen moest ik noodgedwongen die reis afzeggen. En dus is het onze living in Antwerpen geworden (lacht). Maar het moment blijft even mooi, hoor.”

Een datum hebben de twee tortelduifjes nog niet. “We zijn wel aan het nadenken over hoe het feest eruit moet zien, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt. Ik heb aan Dorian gevraagd of ik het feest alleen mag organiseren. Maar daar was hij héél duidelijk over: ‘No way!’”

James was er altijd heel duidelijk over dat hij zijn kinderwens had opgeborgen, maar die deur staat intussen opnieuw op een kier. “Nog niets concreets hoor, maar we zijn wel aan het onderzoeken wat mogelijk is. Een paar dagen nadat Dorian mij ten huwelijk had gevraagd, zat hij aan de ontbijttafel met een smile en tranen in zijn ogen: ‘Liefje, ik zou toch graag met jou aan kinderen willen beginnen.’ Dat zijn broer onlangs ook een kindje heeft gekregen, heeft er ook mee te maken. Dorian smelt als hij zijn neefje ziet.”