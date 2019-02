Hoe is het nog met Mark Tijsmans? “Nee, ik wil liever geen aflevering van ‘Flikken’ meer zien” DBJ

Onze videoploeg zoekt geregeld tv-gezichten op uit ons collectief geheugen. Vandaag is dat Mark Tijsmans. Tien seizoen lang speelde hij Pasmans in ‘Flikken’, maar nu is Mark van het kleine scherm verdwenen. Hoe gaat het met de Antwerpse acteur? Hij vertelt onder meer over zijn politieke voorkeur en zijn bezigheden als acteur en schrijver, maar wanner we met hem een aflevering van ‘Flikken’ willen bekijken, weigert hij vriendelijk.