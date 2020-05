Hoe is het nog met Inge Paulussen? “Mama zijn vind ik op dit moment eigenlijk heel leuk” Christophe D’Huysser

21 mei 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Dankzij Ketnetserie ‘Hoodie’ raakt Inge Paulussen (44) nu ook bekend bij het jongere publiek. Ze speelt de moeder van het hoofdpersonage. Zelf heeft Inge twee zonen, en ze geniet ervan om de wereld te (her)ontdekken door hun ogen.

Herken je jezelf in jouw personage?

Dorien ligt niet zo heel ver van mij af. Ik ben in de eerste plaats ook mama, weliswaar niet alleenstaand, van twee zonen van 11 en 16. En met twee tieners in huis zoek je de balans tussen aanwezig zijn voor je kinderen en jezelf niet opdringen. Dat is herkenbaar. Ik ben alleen geen stoere politieagente.

Het verhaal speelt zich af in Brussel. Welke band heb jij met onze hoofdstad?

Als kind woonde ik vlak bij Brussel en als tiener werd dat een verrassende uitbreiding van mijn tot dan toe kleine wereldje. Voor de opnames was het een tijdje geleden dat ik er geweest was en het was een aangename herontdekking. Merci Hoodie!

Waarvan heb je spijt en waarom?

Spijt van grote, belangrijke dingen heb ik tot nu toe niet. Ik probeer elke keuze te maken vanuit wat ik op dat moment het beste vind. Het verleden fascineert me wel. Dus als het kon, had ik graag nog wat diepgaande gesprekken met mijn grootouders willen voeren.

Wat voor tiener was jij?

Ik denk dat ik een brave, nogal verlegen puber was. Wel had ik van jongs af één grote droom: actrice worden. Dat zat er altijd al in. Parkour (lopen over hindernissen in de stad, red.) bestond in mijn tijd nog niet, maar het ziet er ook wel supercool uit. Alleen ga ik mij er niet aan wagen wegens te veel last van schouderkwaaltjes.

Wat vind je op dit moment het moeilijkste aan mama zijn?

Mama zijn vind ik op dit moment eigenlijk heel leuk. Hoe groter de jongens worden, hoe meer je met hen kunt praten en ook een stukje de wereld kunt (her)ontdekken door hun ogen. Het moeilijkste is om de tijd zo nuttig en aangenaam mogelijk door te brengen in deze rare coronatijden.

Wanneer heb je voor het laatst ‘sorry’ gezegd tegen iemand?

Onlangs was ik even heel boos geworden op Arno, de jongste. We hadden met de strijkparels geknutseld en nadien had hij alleen, zonder dat papier ertussen, nog wat extra over de werkjes gestreken. Natuurlijk plakte heel het strijkijzer vol en waren de kunstwerkjes naar de vaantjes. Toen ben ik even zo boos geworden dat ik nadien ‘sorry’ moest zeggen.

Op welke karaktereigenschap ben je trots?

Mijn empathie misschien. Die helpt ook enorm in mijn vak: als je iemand speelt die ver van je afstaat, ga je toch op zoek naar eigenschappen die je begrijpt. Soms ben ik waarschijnlijk zelfs té empathisch en vergeet ik mezelf en wat ik zelf wil.

Op welk talent van een ander ben je best jaloers?

Mensen die zeer goed ter taal zijn en alles heel duidelijk gezegd en uitgelegd krijgen. Bij mij wemelt het binnenin vaak van de emoties en daar zou ik ook graag heldere, duidelijke woorden aan willen kunnen geven.

‘Hoodie’, op Ketnet van maandag tot donderdag • 17u35