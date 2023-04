Hoe het na een preventieve malariakuur in 2015 eigenlijk nooit meer goed kwam met Stromae

CELEBRITIES Scarlett Johansson openhartig over het opvoeden van haar dochter Rose: “Ik had veel verdriet”

De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson (38) heeft zich openhartig uitgesproken over het moederschap. In een nieuwe episode van ‘The Skinny Confidential Him & Her Podcast’ geeft ze toe dat ze het opvoeden van haar dochter Rose (8) erg moeilijk vond. “Het voelde alsof ik in een emotioneel gewelddadige relatie zat.”