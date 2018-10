Hoe hebben de BV's het gedaan bij deze verkiezingen? Bekijk hier de volledige lijst ADN TK

15 oktober 2018

11u00

Bron: Belga 2 Showbizz Ook tal van bekende Vlamingen deden gisteren een gooi naar een zitje in hun lokale gemeenteraad. Hoe hebben zij het ervan af gebracht? Hier kan je de volledige lijst bekijken.

Acteur Filip Peeters heeft wel een zitje veroverd in de gemeenteraad, namelijk van Boechout. Als lijstduwer van het nieuwe politieke initiatief 't Dorp kreeg Peeters 424 voorkeurstemmen. Peeters was de populairste naam binnen zijn partij. 't Dorp eindigde als derde met 12,7 procent.

Ex-miss België Eveline Hoste mag zetelen voor Open Vld in Destelbergen. Haar lijst haalde 28,3%, en zelf mocht ze op 367 voorkeursstemmen rekenen.



Ook voor Open Vld haalde Kreuners-zanger Walter Grootaers 2,6% van de voorkeursstemmen, goed voor 644 stemmers uit Lier. N-VA haalde daar de meerderheid van de stemmen met 32,2%, gevolgd door Open VLD met 16,3%.

In Affligem werd de bekende burgemeester en acteur Walter De Donder - ook bekend als 'de burgemeester' uit Samson - verkozen met 2.600 voorkeurstemmen. De lijsttrekker van Lijst Burgemeester haalde met zijn partij 10 van de 23 zetels.

In Leuven mag styliste Lien Degol zetelen.

In Dilbeek is Bob Savenberg, die van 1984 tot 1996 drumde bij Clouseau, eveneens verkozen tot gemeenteraadslid. Op de Lijst van de Burger Open Vld haalde hij 591 voorkeurstemmen en dat is voldoende voor een zitje in de gemeenteraad. Zijn lijst haalde 26,8 procent, en blijft ondanks een verlies van 5,3 procentpunten de grootste partij in Dilbeek.

Andere bekende koppen scoorden minder goed. Zo zullen de Blind Getrouwd-kandidaten Mike Van Ryssel (N-VA Evergem, 241 voorkeurstemmen) en Aljosja Van der Straeten (sp.a Brugge, 710 stemmen) niet te zien zijn in de gemeenteraad. Ook FC De Kampioenen-actrice Loes Van den Heuvel (Groen Keerbergen, 170 stemmen) raakte niet verkozen.

Ook ex-bondscoach Georges Leekens (CD&V Oostkamp, 501 stemmen), Zsofi Horvath, een andere voormalige Miss Belgian Beauty (CD&V Zemst, 327 stemmen) en topcardioloog Pedro Brugada (Open Vld Oostende, 505 stemmen) schopten het niet tot de gemeenteraad.

Acteur, zanger en presentator Roel Vanderstukken, die in Glabbeek de zesde kandidaat was voor SamenGroen, is eveneens niet verkozen. Hij kreeg 128 stemmen achter zijn naam, maar dat was niet voldoende om één van de twee gemeenteraadszetels te bemachtigen die SamenGroen in de wacht sleepte. SamenGroen behaalde nu 12,1 procent van de stemmen.

Ook in Oud-Turnhout stond een BV op één van de kieslijsten. Margriet Hermans, die enkele legislaturen geleden nog kandidaat-burgemeester was in Oud-Turnhout, waagde opnieuw haar kans. Dit keer als lijstduwer bij LB18, de liberale burgerpartij. Hermans sleepte 162 voorkeurstemmen in de wacht, maar geraakt daarmee niet verkozen.

In de Oost-Vlaamse gemeente Horebeke kaapte hoogleraar gynaecologie Petra De Sutter 14,3% van de voorkeurstemmen weg als lijsttrekker voor Groen. Haar partij haalde 21,7%, na Volksbelangen (54%) en N-VA/CD&V (24,3%).

Van andere bekende nieuwkomers, zoals FC De Kampioenen-acteur Ben Rottiers (PVDA Antwerpen) en Flikken-acteur Mark Tijsmans (N-VA Antwerpen), waren rond 22.15 uur nog geen volledige cijfers bekend.