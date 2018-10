Hoe hebben de BV's het gedaan bij deze verkiezingen? Acteur Filip Peeters verovert zitje, Roel Vanderstukken niet ADN

14 oktober 2018

18u10

Ook tal van bekende Vlamingen deden vandaag een gooi naar een zitje in hun lokale gemeenteraad. Hoe hebben zij het ervan af gebracht? Hier een overzicht. Dit artikel wordt in de loop van de dag verder aangevuld.

Acteur Filip Peeters heeft een zitje veroverd in de gemeenteraad van Boechout. Als lijstduwer van het nieuwe politieke initiatief 't Dorp kreeg Peeters 424 voorkeurstemmen achter zijn naam, zo blijkt uit volledige resultaten. Peeters was de populairste naam binnen zijn partij. Lijsttrekker Lode Van den Brande haalde 297 stemmen. De partij 't Dorp eindigde als derde bij de verkiezingen met 12,7 procent.

Acteur, zanger en presentator Roel Vanderstukken, die in Glabbeek de zesde kandidaat was voor SamenGroen, is niet verkozen. Hij kreeg 128 stemmen achter zijn naam, maar dat was niet voldoende om één van de twee gemeenteraadszetels te bemachtigen die SamenGroen in de wacht sleepte. SamenGroen behaalde nu 12,1 procent van de stemmen.

Ook in Oud-Turnhout stond een BV op één van de kieslijsten. Margriet Hermans, die enkele legislaturen geleden nog kandidaat-burgemeester was in Oud-Turnhout, waagde opnieuw haar kans. Dit keer als lijstduwer bij LB18, de liberale burgerpartij. Hermans sleepte 162 voorkeurstemmen in de wacht, maar geraakt daarmee niet verkozen. LB18 strandde uiteindelijk op 1 zetel. Die gaat in principe naar lijsttrekker Paul Paeleman.

