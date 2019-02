Hoe gaat het ondertussen met ‘Tempation’ Lize en Ken? “Ik rijd vooral naar hem” DBJ

13 februari 2019

07u09 0 Showbizz Lize verliet twee jaar geleden haar vriendje Jefferson op ‘Temptation Island’ om een relatie te beginnen met Nederlander Ken. De twee zijn nu nog steeds samen, maar gaan door een moeilijke periode, getuigt Lize. Zij verscheen alleen in ‘Temptation Take Off’, het praatprogramma van Goedele Liekens op VIJF.

“We hebben onze moeilijkheden”, zegt Lize aan het begin van het gesprek met Goedele. “Wij willen allebei andere stappen zetten in deze fase van ons leven”, zegt ze. Ken woont nog steeds op zijn eentje in Nederland, Lize woont in de regio rond Brussel. Al zou zij graag gaan samenwonen.

“Voorlopig blijven we een lange afstandsrelatie onderhouden, zoals de voorbije twee jaar. Hij is in die periode een paar keer naar ons land gekomen, maar het is vooral ik die naar hem toe rijd. Hij heeft immers geen rijbewijs en geen auto.”

Al kost dat volgens haar niet te veel moeite. Ze ziet hem immers nog graag. “We zijn dus nog steeds een koppel”, besluit ze. “Ik houd van hem en hij houdt van mij. Wij hebben nog steeds het gevoel dat we samen verder willen, alleen willen we niet dezelfde dingen op hetzelfde moment. Maar: ik geef het nog niet op.”