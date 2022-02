Hoe gaat het nu ondertussen met Linda De Mol? “Ze zit er echt zwaar doorheen”

Nadat de betrokkenheid van haar man Jeroen Rietbergen (50) in het ‘The Voice of Holland’-schandaal aan het licht kwam, zijn ze kort daarna allebei van de radar verdwenen. Rietbergen zit nu in een afkickkliniek in Amerika voor zijn seksverslaving. De Mol zou in Portugal zitten, in de villa van haar broer John in Vale do Lobo.

Hoofredacteur van Privé, Evert Santegoeds, gaf enkele updates over de toestand en toekomst van de presentatrice: “We weten dat het niet goed met haar gaat en dat ze waarschijnlijk in Portugal zit. Aan het einde van de maand is ze terug voor een afspraak met ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ (het programma dat Linda presenteerde, red.) en de directie daar. Daar gaat ze haar tv-toekomst mee bespreken”, vertelt hij over de plannen van De Mol. “Ik hoor van goede bronnen dat dat wel een beslissende bespreking gaat zijn”, voegt hij eraan toe. De Mol zou er naar eigen zeggen nog niet klaar voor zijn om nog voor de zomer opnieuw een amusementsprogramma te presenteren: “Als we Linda weer terug zien, zal dat niet voor de zomer zijn. Ze zit er echt zwaar doorheen.”

Eigen verhaal

Eerder deze maand werd ook al bekend dat De Mol voor de eerste keer in 18 jaar niet zelf het voorwoord zou schrijven van haar magazine LINDA., zo meldt AD. Karin Swerink, hoofdredacteur van LINDA., neemt het voorwoord in het maartnummer tijdelijk over, met weliswaar een dubbel gevoel: “Niet omdat ik dat zo graag wil, en al helemaal niet onder deze omstandigheden, maar omdat Linda het simpelweg niet kan. Al die jaren liet ze zich niet uit het veld slaan, hoe ze zich ook voelde, wat ze op dat moment ook meemaakte”, schrijft ze in het maandblad. “Maar ja, altijd en overal een sterke vrouw zijn, is niet makkelijk.” Swerink koos ervoor om in maart een themanummer rond seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te brengen.

Toen het nieuws net uitbrak, verzekerde De Mol dat ze te gepasten tijde haar verhaal zou doen in haar eigen magazine LINDA. Maar daar kwam ze eind januari op terug: “Eerlijk en open alles vertellen, dat was mijn intentie”, begon De Mol haar relaas op haar eigen website. “Zodra ik weer een klein beetje uit het zwarte gat opgekrabbeld zou zijn, zou ik mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Ik heb nu besloten helemaal niets meer te zeggen.” De presentatrice legde uit dat ze constant onder vuur ligt sinds het nieuws uitbrak. “Waarom zou ik het in godsnaam nog doen, zo’n interview? Als alles wat ik zeg door deze ‘experts’ weggezet wordt als ‘verdraaien, liegen, in de doofpot stoppen, macht uitoefenen, verbloemen’.”

LEES OOK