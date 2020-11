Hoe gaat het nog met ‘Toppop’-presentator Ad Visser? “Dat seksfeest in de kelder was eenmalig, maar onze reputatie was wel gemaakt”

Muziek Rob de Nijs brengt laatste plaat uit na diagnose met Parkinson: “Mijn zoon van acht is de enige waar ik me zorgen om maak”

6 november Rob de Nijs (77) werkt toe naar het einde van z’n carrière, met een laatste plaat en - hopelijk - optredens. De ziekte van Parkinson haalt hem langzaam in. “Er gebeuren nog elke dag mooie dingen. Maar het mooiste is wel grotendeels achter de rug. Ik ben daar nuchter in: op een gegeven moment is het over. De enige over wie ik me soms zorgen maak, is m’n zoontje van acht.”