Hoe gaat het nog met ‘Thuis’-actrice Nathalie Wijnants? “Dat ontslag kwam voor mij echt out of the blue”

ShowbizzLiefst van al had ze nog jaren meegedraaid in ‘Thuis’, maar in 2007 verdween haar personage onherroepelijk uit de Eén-soap. Nathalie Wijnants (46) heeft tijd nodig gehad om die deuk in haar zelfvertrouwen te verwerken. “Na m’n ontslag dacht ik: ‘het beste is gepasseerd”, vertelt ze in dit interview over haar werk in een heel andere sector en de veranderingen in haar privé-leven. “Het was financieel moeilijk om in m’n eentje rond te komen.”