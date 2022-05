Hoe gaat het nog met Songfestival-kandidate Xandee? “Binnenkort moet ik opnieuw geopereerd worden aan mijn hart”

BVHet is ondertussen al achttien jaar geleden dat Xandee (43) haar nummer ‘1 Life’ bracht tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Istanboel. Nadat ons land met zeven punten op een gedeelde voorlaatste plaats eindigde, had Sandy Boets, de echte naam van de artieste, even genoeg van de muziekwereld. Maar ver weg van alle schijnwerpers ging de zangeres op fysiek en mentaal vlak door een diep dal. “Het is bij mij echt kantje boord geweest.”