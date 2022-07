Hoe gaat het nog met Sarah-Lynn Clerckx uit ‘Familie’? “Na mijn studies wil ik me weer op het acteren storten”

BVIn de nieuwe Vlaamse horrorfilm ‘FOMO’ duikt een oude bekende op. We hebben het over Sarah-Lynn Clerckx (22), die veertien jaar lang Louise was in ‘Familie’. ‘FOMO’ gaat over influencers én een gemaskerde moordenaar. Sarah-Lynn speelt Billie. “Een echte bitch”, zegt de actrice. In TV Familie vertelt ze over haar toekomstplannen, waar ze geweest is, en geeft ze haar mening over de ontslagen bij ‘Familie’: “Waarom zou je zo’n icoon laten gaan?”