Hoe gaat het nog met Sabien Tiels? “Meer dan 7 kilo kwijt, ik weeg bijna weer hetzelfde als toen ik 18 was”

Muziek Sabien Tiels is helemaal terug: “Ook toen het wat minder ging, ben ik erin blijven geloven”

23 januari In de jaren 90 scoorde Sabien Tiels (42) hits als ‘Trein’ en ‘Moeder van mijn moeder’, maar daarna werd het stil rond de Limburgse zangeres. Tot nu, want ze heeft weer enkele hits te pakken in de Vlaamse hitlijsten. “Muziek is altijd een belangrijk deel in mijn leven gebleven”, vertelt ze in Story.