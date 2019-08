Hoe gaat het nog met Nele en Jan uit ‘Mijn Pop-up Restaurant’? “Heel soms worden we nog eens herkend” TK

09 augustus 2019

12u00

Bron: HUMO 1 Showbizz In 2016 grepen Nele Smet en Jan Hendrickx van Mémé Gusta naast de overwinning in ‘Mijn Pop-up Restaurant’, maar intussen zijn ze wel een van de weinigen die hun restaurant nog steeds uitbaten. In HUMO vertellen ze nu hoe het met hen gaat.

“We beseffen goed dat het ons deels dankzij het programma gelukt is om ons restaurant draaiende te houden”, aldus Jan en Nele. “In het begin waren we zelfs wat bezorgd over dat tv-effect. Zouden mensen niet vooral uit nieuwsgierigheid komen eten bij ons? En vooral: zou hun interesse dan ook niet snel weer overwaaien? Maar onze vrees bleek gelukkig ongegrond. Hout vasthouden, maar we hebben de voorbije drie jaar eigenlijk op geen enkel moment een daling gezien qua klanten. We hebben mettertijd dus een eigen klantenbestand opgebouwd.”

“Al bij al was ‘Mijn pop-uprestaurant’ een goede ervaring en een duwtje in de rug. Als je normaal drie jaar open moet zijn voor je een beetje uit de schulden bent, dan mogen wij heel blij zijn: bij ‘Mémé Gusta’ konden we vanaf dag één al zonder veel zorgen draaien”

Intussen is hun bekendheid wel nagenoeg verdwenen. “Dat effect is intussen gelukkig uitgewerkt. Ik ben blij dat we het hebben mogen meemaken hoor, die bekendheid. Maar ik ben even tevreden dat ze weer is weggegaan. Heel soms gebeurt het nog dat iemand ons herkent op straat, maar meestal kunnen ze ons dan niet meteen plaatsen. Ik kwam zo eens in een winkel waarvan de uitbaatster me duidelijk herkende, maar ze wist niet van waar. Tot ik aan de kassa kwam, en bleek dat ik minder moest betalen: ‘Mijn vaste klanten krijgen altijd korting,’ zei ze. Ze dacht dat ik daar vaker kwam, maar ik was er nog nooit geweest (lacht).”

