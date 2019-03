Hoe gaat het nog met Mitchell en Daniëlla uit ‘Mijn Pop-uprestaurant’? “Eind september trouwen we” VVDW

18 maart 2019

13u26

Bron: Story 0 Showbizz Acht maanden geleden startten Daniëla Sparanero en Mitchell Merola, finalisten van ‘Mijn Pop-uprestaurant’, met het gastronomische restaurant Table’O, brasserie Bistr’O en een bed & breakfast in het Limburgse Bovelingen. Mitchell als chef-kok, Daniëla als zaalverantwoordelijke. Hoe gaat het nu met hen?

“Mitchell en ik kunnen vlot met elkaar samenwerken, maar we waken erover dat we werk en privé gescheiden houden. Een discussie op het werk nemen we niet mee naar huis”, vertelt Daniëla in Story. “Dat neemt niet weg dat er thuis bijna alleen over het werk gepraat wordt. En over ons huwelijk. Eind september is het eindelijk zover!”

Samen een horecazaak runnen lijkt me heel zwaar.

“We hebben inderdaad amper vrije tijd. Op onze vrije dag doen we meestal iets apart, om niet zeven dagen op zeven bij elkaar te moeten zijn. Mitchell gaat soms voetballen en dat moet hij vooral blijven doen. Anderzijds zou het ook niet werken als ik mijn kantoorjob zou behouden. Dan zouden we naast elkaar leven. Het is ons geluk dat we elkaar niet de hele dag door hoeven te zien. Mitchell heeft zijn werk in de keuken, ik neem de zaal en de administratie voor mijn rekening. Die duidelijke taakverdeling is een voordeel, zo is niemand de baas. Ik zou bijvoorbeeld niet samen met Mitchell in de keuken kunnen staan.”

Hoe reageert het personeel op jullie relatie?

“Ik heb niet de indruk dat het personeel er moeite mee heeft dat we een koppel zijn. We verdedigen elkaar dan ook niet voortdurend of zo. Ik durf tegen Mitchell mijn mening te zeggen in het bijzijn van ons personeel. Op het werk zijn we collega’s, en in het belang van onze zaak moet je je eigen visie kunnen verduidelijken. Als je allebei ambitieus bent, is het normaal dat het af en toe botst.”

Wat gebeurt er met de zaak als jullie uit elkaar zouden gaan?

“We zijn allebei voor de helft zaakvoerder. Als het ooit verkeerd zou lopen tussen ons, zal een van ons uit de zaak moeten stappen. Ik denk niet dat je als ex-partners kunt blijven samenwerken.”

En als er kinderen zouden komen?

“Dat is nog niet voor meteen, maar we hebben al beslist dat ik dan minder zal werken. Mitchell zal als chef-kok nooit een stap opzijzetten.”