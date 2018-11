Hoe gaat het nog met Marina Wally? “Ik heb me aangeboden voor ‘Liefde voor Muziek’, maar VTM heeft nog niet gereageerd” Jan Ruysbergh

08 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Het was pijnlijk om pa te zien aftakelen.” Aan het woord is Marina (61), de enige dochter van Eddy Wally zaliger. Een kleine drie jaar na z’n dood, mist ze haar held nog steeds enorm. “Al heb ik intussen bewezen dat ik het ook zonder hem kan. Als ik optreed, is het ambiance van hier tot in Tokio.”

Eddy Wally leeft nog altijd voort in het collectief geheugen van Vlaanderen, en daar is zijn dochter Marina heel blij mee. Een recent bezoek aan de expo ‘Lang Leve de Muziek’ in Gent was voor haar heel emotioneel. “Toen ik papa’s glitterkostuum zag, kreeg ik de tranen in mijn ogen”, zegt ze. “Zo mooi! Ik voelde me heel trots.”

In februari is het drie jaar geleden dat hij gestorven is.

(knikt) En ik zou graag iets willen rechtzetten. Er is overal geschreven dat mijn vader gestorven is aan een hersenbloeding, maar dat klopt niet. Het was een maagbloeding. Op het laatst kon mijn pa niet meer eten en slikken en de dokters hadden daarom een maagsonde geplaatst. Maar toen is hij beginnen bloeden.

Was het moeilijk om hem zo te zien ­aftakelen het laatste jaar?

Heel moeilijk. Maar ik zal u zeggen: we hebben ook zeer mooie tijden meegemaakt. Ik reed hem in zijn rolstoel overal naartoe, ik deed alles wat hij vroeg. Ik was er altijd voor hem, want ik ben altijd zijn oogappel geweest. Het was hard voor mij, maar zeker ook voor hem. Hij was zo’n fiere mens. Ik moest altijd zijn hoed en bril meenemen als hij onder de mensen kwam.

Jullie hadden een heel speciale ­vader-dochterband, hé?

