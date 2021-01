Hoe gaat het nog met ‘Lili & Marleen’-acteur Steven De Lelie? “Ik ben nu veel gelukkiger”

Showbizz Hoe gaat het nog met Rikki uit ‘Lili en Marleen’? “Ik ben enkel nog acteur in bijberoep. Ik was dat gewoon beu”

21 augustus Na het faillissement van zijn gezelschap Theater aan de Stroom is Steven De Lelie (42), alias Rikki uit ‘Lili en Marleen’, geen voltijds acteur meer. Hij werkt nu als coördinator in een dienstencentrum, én is sinds drie maanden vader van Rik.