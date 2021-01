Hoe gaat het nog met ‘Lili & Marleen’-acteur Steven De Lelie? “Ik ben nu veel gelukkiger dan toen ik voltijds acteerde”

Showbizz Natalia verdedigt zich na kritiek op reis naar Barbados: “Veiliger hier dan in België”

9:37 Zon, zee en strand: het zijn idyllische beelden die de Instagram-pagina van Natalia (40) deze dagen kleuren. De zangeres bevindt zich namelijk met haar gezin in Barbados, ook wel haar tweede thuis genoemd. Dat komt haar, naast heel wat positieve reacties, ook op bakken kritiek te staan. Reizen in coronatijden is immers controversieel, zeker omdat het eiland op dit moment een rode zone is. Al laat ze dat niet aan haar hart komen: “Ik ben geen meeloper en pik niet zomaar alles waarmee men me wil voeden”, verdedigt ze zich op Instagram.