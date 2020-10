Hoe gaat het nog met Karim en Roshina? “We merken dat we oude patronen herhalen”

De laatste tijd verschijnen er weinig foto’s van de twee samen op hun sociale media-accounts. Dat wil echter niet zeggen dat het koppel intussen uit elkaar is. “Karim en ik hechten allebei erg veel waarde aan onze privacy en dat is dan ook gelijk de reden waarom we ervoor kozen om sommige dingen privé te houden, en daarmee ook te beschermen. Onze vriendschap en onze band is erg belangrijk voor ons en helaas is social media niet altijd een happy positive place ”, vertelt Roshina aan de Nederlandse website LoveReality.nl.

Toch lijken er wat scheuren te zitten in hun relatie. “We hebben een tijd terug besloten elkaar vrijer te laten, omdat we merken dat oude patronen zich herhalen”, aldus Roshina. “Wij hebben het allebei erg druk met ons eigen ding en zijn bezig met ons eigen groei en ontwikkeling. Onze connectie is heel intens, sterk en liefdevol, maar het verleden is voor ons beide heel heftig geweest. Daardoor hebben we veel persoonlijke groei, ontwikkeling en ervaringen gemist. We gunnen elkaar deze groei.”