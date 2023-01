Hoe gaat het nog met Hilde Van Wesepoel na haar ontslag bij ‘Familie’? “Mijn Griekse vriend is voor mij naar België verhuisd”

Celebrities Na 6,5 jaar is Rihanna’s docu eindelijk klaar: “Ze is een perfectio­nist, we bleven dingen toevoegen”

Dat er een documentaire over het leven van Rihanna (34) zou komen, werd in 2015 al bekendgemaakt. Acht jaar later zijn eindelijk alle beelden ingeblikt en gemonteerd volgens de regisseur. Nu rest er nog één ding: de goedkeuring van de zangeres zelf. “Nu hebben we zes en een half jaar gefilmd en zijn we klaar om het uit te brengen.”

6 januari