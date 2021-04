Hoe gaat het nog met Hanz Brandt uit ‘Big Brother’? “Toen ik meedeed waren het tenminste nog échte proeven”

ShowbizzHoe zou het nog zijn met Hanz Brandt (41)? In 2002 maakte Vlaanderen kennis met de man in het derde seizoen van ‘Big Brother’. Nu, bijna twintig jaar later, is hij nog steeds actief als dj en ook nog altijd de vrolijkheid zelve ondanks zijn beperking. “Ik ben 1m43, maar er is niets dat me tegenhoudt”, stelt hij. En dat blijkt duidelijk uit ons gesprek over zijn twee jobs, het nieuwe ‘Big Brother’-seizoen en de liefde. “Het is al gebeurd dat vrouwen schrik hebben van de reactie van hun vrienden of familie.”