Hoe gaat het nog met George Arrendell uit ‘Windkracht 10’? “Ik ben vanochtend nog gaan lopen in bloot bovenlijf. Bij min acht”

TV ‘Telefacts NU’ zendt veelbespro­ken docu ‘Framing Britney Spears’ uit

16:36 Ook de VTM-kijkers krijgen binnenkort de kans om ‘Framing Britney Spears’ te bekijken. ‘Telefacts NU’ zendt donderdagavond namelijk de veelbesproken documentaire over de 39-jarige popster integraal uit. In de beruchte uitzending, gemaakt door The New York Times, vertellen vrienden, medewerkers en fans onder andere over hoe de zangeres onder de knoet gehouden wordt door vader Jamie.