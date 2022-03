Hoe gaat het nog met dj Hanz, 20 jaar na ‘Big Brother’? “Wij hadden in het huis nooit rust”

Showbizz Conner Rousseau vertelt in VTM NIEUWS over 'The Masked Singer’: “Mensen spreken mij er vaak over aan”

“Voor we afronden: hoe is het nog met uw stem?” Conner Rousseau (29) wist heel even niet waar hij het had toen Dany Verstraeten (66) hem de vraag stelde. De vraag van het VTM-nieuwsanker had natuurlijk alles te maken met ‘The Masked Singer’. Verschillende kijkers zijn er namelijk redelijk zeker van dat de Belgische politicus Konijn is.

8:58