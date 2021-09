Hoe gaat het nog met Amber en Arda uit ‘Temptation Island’? “We moeten er niet over liegen: we werden voor een voldongen feit gesteld”

ShowbizzZ’n slippertje met de Nederlandse verleidster Eline kostte Arda (27) indertijd z’n relatie met Elke, maar ‘zijn’ seizoen van ‘Temptation Island’ werd voor hem alsnog een succes. Terug uit Thailand gaf de personal trainer zich helemaal over aan z’n gevoelens voor die andere verleidster, de Belgische Amber (24). Het koppel ging al gauw samenwonen, en niet veel later volgde ook de geboorte van zoontje Amari. “Ondertussen hebben we bewezen dat onze liefde geen bevlieging is, al zijn er ook nu nog mensen die het nodig vinden om negatieve commentaar te spuien.”

“Een baby neemt veel plaats in, dus probeer vooral om niet over al dat speelgoed te struikelen”, lacht Arda wanneer hij de deur opent van z’n gezinsappartement in het Limburgse Beverst. “Toen we wisten dat ik zwanger was, beseften we al snel dat Arda’s appartementje in Hasselt te klein zou zijn”, legt Amber uit. “In december zijn we verhuisd en we zijn supertevreden met ons nieuwe plekje, maar we hebben ons toch nog mogen haasten om dit babyklaar te krijgen. Ik heb - tot twee weken voor zijn geboorte - hier zelfs nog staan schilderen met een hoogzwangere buik.”

Sinds we jullie iets meer dan een jaar geleden op televisie zagen, is er heel wat veranderd.

Amber: Arda en ik zijn ondertussen twee jaar samen. In die tijd kregen we een kindje en zijn we verhuisd. Dus ja, ons leven ziet er heel anders uit.

Arda: Sinds onze deelname ben ik vooral geschrokken door de bekendheid die bij zo’n tv-programma hoort. Dat Amber en ik in het begin herkend werden: dat had ik zien aankomen, maar ook nu nog worden we - zelfs op vakantie - aangesproken over ‘Temptation Island’. Al wil ik daar niet over klagen. Dankzij een tv-programma ben ik de vrouw van mijn leven tegen het lijf gelopen, en hebben we met Amari nu ook een fantastisch zoontje.

Quote Het leek een tijdlang alsof heel Vlaanderen en Nederland een hekel aan me had. Persoon­lijk heb ik nooit een slecht woord te horen gekregen, maar via sociale media... Daar regende het verwijten. Arda

Dat geluk op het spel zetten met een deelname aan ‘Temptation Island: Love or Leave’: het lijkt me niets voor jullie, of vergis ik me?

Amber: Absoluut niet. (lacht) Wil je geloven dat we zelfs nog niets gezien hebben van het huidige seizoen? Als wij ‘s avonds al samen op de bank kruipen, kijken we Netflix.

Arda: Ik weet wel dat Efrain, een van de verleiders uit ons seizoen, nu meedoet met z’n vriendin. Maar vraag me niet hoe de koppels het ervan af brengen, want daar heb ik geen idee van. Ik denk ook niet dat het nieuwe concept iets voor mij is: ik heb geen reden om me af te vragen of het nog wel goed zit met Amber. Dat is gewoon zo. En daarbij, zeker in mijn geval: één keer is goed geweest.

Jij doelt nu ongetwijfeld op de verwijten die je naar je hoofd kreeg geslingerd. Heel wat kijkers vonden de manier waarop je Elke aan de kant schoof, niet kunnen.

Arda: Het leek een tijdlang alsof heel Vlaanderen en Nederland een hekel aan me had. Persoonlijk heb ik nooit een slecht woord te horen gekregen, maar via sociale media... Daar regende het verwijten. Ik ben vooral blij dat het onlangs gebeurde, en niet vijf jaar geleden. Toen stond ik heel anders in het leven en was ik minder zelfverzekerd. Toen had mij dat ongetwijfeld geraakt, maar nu kan ik dat van me laten afglijden. Vandaag de dag sta ik sterk in mijn schoenen, en trek ik me niets aan van dat soort opmerkingen. Ik heb geleerd om dat op een neutrale manier te bekijken: enkel mensen die de hele situatie kennen, zijn geplaatst om daarover te oordelen. En los daarvan: ik focus liever op mijn gezinsgeluk, dan op alle negativiteit.

Arda was weliswaar niet de enige die onder vuur werd genomen. Over Amber werd meermaals gezegd dat ze slechts derde keus was...

Amber: Dat, of mensen die het nodig vonden om me te vergelijken met een goedkope slet. Nu kan ik dat plaatsen, maar aanvankelijk werd ik daar razend van. En dan ging ik ook met die mensen in discussie. Echt waar: ik heb ontelbare gesprekken gevoerd op Instagram om me te verdedigen. Mensen geloven wat ze op televisie zien, en denken daar verder niet bij na. Als iemand me dan weer eens ‘een domme hoer’ noemt, zei ik mijn gedacht. Ik heb al zo vaak mijn boekje willen open doen, maar ja... Het merendeel van de ‘Temptation Island’-kijkers staart zich blind op wat ze in het programma zagen. Terwijl het leven niet gestopt is. Ach ja.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Arda en 'zijn' vrouwen: Elke - Eline - Amber. © SBS

Arda: Ik begrijp Amber haar frustratie, maar ben opgelucht dat ze die trollen geen aandacht meer geeft. Ik begrijp waarom ze zich verdedigde, maar vond dat niet verstandig. Uiteindelijk kan je toch niet winnen. Mensen die iets slechts over jou willen zeggen, zullen altijd wel een reden vinden. De enige manier om dat te counteren, is dat je daar niet op ingaat. Uiteindelijk bewijzen wij iedere dag dat de criticasters ongelijk hebben.

Voor Amber bestond dat geluk wel uit enkele opofferingen. Zij liet immers haar oude leventje in Wetteren achter om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen in Limburg.

Amber: Het klopt dat ik vlak voor de eerste lockdown die stap gezet heb. Ik werkte op dat moment als verkoopster in H&M, en werd toen overgeplaatst van Gent naar Hasselt. Ideaal dus. (lacht) Ik was uiteraard superblij dat ik bij Arda kon zijn, maar aanvankelijk vond ik het wel een grote aanpassing. Buiten Arda kende ik hier niemand. En daarnaast was er ook nog de afstand: als ik wil afspreken met mijn familie, hoort daar al snel een autorit van anderhalf uur bij. Ik had het er allemaal voor over, maar toen ik zwanger bleek... Besefte ik wel dat dit lastig was.

Die zwangerschap was niet gepland, bedoel je dat ?

Amber: Arda en ik waren amper drie maanden een koppel toen bleek dat ik zwanger was van Amari. En dat was inderdaad een complete verrassing. In 2017 had mijn dokter me gezegd dat ik niet zwanger kon worden, na een misplaatste spiraal. Ik nam sinds dat moment ook geen anticonceptie meer, en dat bleek nooit een issue. Tot ik een relatie met Arda begon. (lacht)

Arda: Ik had al snel een voorgevoel dat Amber zwanger was, maar zij dacht echt dat het niet kon.

Amber: Ik heb een heel onregelmatige cyclus, waardoor ik mij geen vragen stel als mijn maandstonden uitblijven. Arda vertrouwde het hele zaakje niet, en spoorde me aan om een zwangerschapstest te doen. Toen ben ik op zondagavond nog naar de Albert Heijn gereden om eentje te kopen. En jawel! (lacht)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heftig voor een stel dat pas samen is.

Amber: We moeten daar niet over liegen: dat was het ook. We hadden beiden geen eerdere ervaring met kinderen, en plots werden we voor een voldongen feit gesteld. Dat gaf aanvankelijk stress. Je weet wel dat je relatie goed zit, maar een baby’tje is een onbekende factor.

Arda: Amari is geboren op 16 december 2020. Een van de mooiste gebeurtenissen in ons leven, waarvan we ook volop wilden genieten. Maar op dat moment ging ons land ook van de ene in de andere lockdown. Als je zo’n heftige levensgebeurtenis meemaakt terwijl je voortdurend opgesloten zit... Da’s heftig. We hadden enkel mekaar. Als we op sommige momenten even wat afstand hadden kunnen nemen, waren die eerste maanden ongetwijfeld gemakkelijker verlopen.

Amber: Ik was in die periode sowieso thuis, maar ook Arda was een zelfde lot beschoren. Als personal trainer mocht hij immers niet werken. Andere vormen van ontspanning waren ook bijna allemaal uitgesloten. Dan 24/7 met elkaar doorbrengen: geloof mij, dat is pas ‘de ultieme relatietest’. (lacht)

Arda: Mensen vergeten dat soms, maar wij waren nog maar pas een koppel toen Amber zwanger bleek. Normaal zoek je langer uit hoe het klikt als koppel, terwijl het bij ons in recordtempo moest gebeuren. We hebben mekaar op die relatief korte periode van twee jaar dus heel goed leren kennen.

Quote Er was een periode waarin ik er alles aan deed om hem niet chagrijnig te zien. Dat vergde heel wat van me, aangezien Arda om de kleinste dingen lastig kan zijn. Amber

Wat hebben jullie over elkaar geleerd?

Arda: Ik heb ontdekt dat Amber heel zorgzaam is. Als ik een mindere dag heb, dan weet ze hoe ze dat moet counteren. En als ik honger heb, zorgt ze voor eten. (lacht)

Amber: Als hij honger heeft en het eten is nog niet klaar, kan je Arda beter ontwijken. (lacht) Toen ik zwanger was of pas bevallen, durfde dat al wel eens voor discussies te zorgen. Ondertussen hebben we daar een beter evenwicht in gevonden, en leg ik mezelf minder druk op. Er was een periode waarinik er alles aan deed om hem niet chagrijnig te zien. Dat vergde heel wat van me, aangezien Arda om de kleinste dingen lastig kan zijn.

Arda: Ik weet dat ik daar aan moet werken, en dat probeer ik.

Amber: Dat apprecieer ik ook enorm aan Arda. Hij weet dat hij af en toe niet de gemakkelijkste is. En voor iedereen denkt dat het alleen maar negatief is tussen ons: Arda is ook een ontzettend lief iemand. En hij probeert ook overal het positieve in te zien. En ik weet ook dat een relatie uit goede en slechte momenten bestaat. Als alles alleen maar positief is, klopt er iets niet. Dankzij mijn relatie met Arda heb ik ook geleerd dat communicatie erg belangrijk is. Vroeger had ik daar veel meer moeite mee en kropte ik mijn gevoelens op. Op dat vlak sta ik dus een stuk volwassener in het leven.

Met een kindje moet je wel volwassen worden natuurlijk.

Arda: De komst van Amari heeft me geleerd om geduldiger te zijn. Toen hij pas geboren was, raakte ik echt gefrustreerd als hij begon te wenen.

Amber: Dat gevoel herken ik ook bij mezelf. Je weet niet wat Amari wil zeggen als hij weent. Is hij moe? Heeft hij pijn? Wil hij iets eten? ... Dat weet je als kersverse ouders allemaal niet. Dankzij de lockdowns kregen we op dat vlak een spoedcursus.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Amari, het zoontje van Arda en Amber uit 'Temptation Island'. © Kristof Ghyselinck

Jullie hebben die cursus weliswaar tot een goed einde gebracht. Amari lijkt een erg vrolijk kereltje.

Amber: Fijn dat je dat zegt (kijkt vertederd naar Arda, die Amari op z’n schoot heeft), want ik ben echt zo gelukkig dat ik zijn mama ben. Amari is een droom van een baby’tje. Hij kan ook best koppig zijn, en weet goed wat hij wil. Later gaat hij een echte sergeant zijn, zegt mijn mama altijd.

Arda: Zoals zijn papa dus. (lacht)

Amber: Maar hij heeft wel mijn haren.

Een tijdje terug postten jullie veel foto’s van Amari en Donder, de zoon van jullie ‘Temptation Island’-collega’s Melissa en Gianni.

Amber: Amari en Donder zijn echte BFF’s, maar door de coronasituatie hebben we Melissa en Gianni al een tijdje niet meer gezien. Met verleidster Romée juist hetzelfde: zij is gek op Amari, en hij op haar. Maar ja, dat vervelende virus stak lange tijd een stokje voor onze dates. Hopelijk zien we onze ‘Temptation Island’-vrienden snel weer.

Quote Ik heb er geen behoefte om nog deel uit te maken van Elkes cirkel. En ik vermoed dat zij daar hetzelfde over denkt. Arda

Hoort Elke daar voor jou nog bij, Arda?

Arda: Nee, dat is een afgesloten hoofdstuk. Toen ik papa werd, heeft ze me ook niet gefeliciteerd of zoiets. Maar dat hoeft ook niet: we zijn beiden verder gegaan met ons leven. Ik heb in ieder geval geen behoefte om nog deel uit te maken van Elkes cirkel. En ik vermoed dat zij daar hetzelfde over denkt. Al wil ik wel benadrukken dat ik haar oprecht het beste wens. Iets dat ik met Amber en Amari zeker gevonden heb.

Na zo’n uitspraak moet ik het wel vragen: zijn jullie nog niet van plan om te trouwen?

Amber: Awel, dat vind ik nu ook een goede vraag. (lacht)

Arda: De voorbije twee jaar ging het zo ontzettend snel. Ik denk dan ook dat we nu eerst even de tijd moeten nemen om te genieten van elkaar, onze zoon en onze zakelijke avonturen volledig op de rails te zetten. Amber is met ‘Fashion Addict’ een eigen webshop gestart met vrouwenkledij, en ik breid ondertussen mijn imperium als personal trainer verder uit. Naast mijn filiaal in Hasselt, start ik binnenkort immers ook op in Dilsem-Stokkem.

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Amber: Trouwen en een tweede baby’tje? Voorlopig is dat geen prioriteit, al wil ik - zeker met een tweede kind - geen tien jaar meer wachten. Over een jaar of drie lijkt me perfect, wanneer Amari naar de kleuterklas gaat. Maar ik ben ook realistisch: door mijn medische voorgeschiedenis met dat spiraaltje, bestaat de kans dat het een tweede keer niet lukt. En als dat zo is, leg ik me daar bij neer. Ik ben sowieso dankbaar dat ik mama ben en dat ik Arda mijn partner mag noemen.

Arda: Onze relatie is misschien op een gekke manier begonnen, maar ik weet gewoon dat Amber de vrouw voor mij is. Met Amari gaf ze me het allermooiste geschenk ooit; en hij is ook nog eens een echt papa's-kindje.

Amber: Ik wou dat het omgekeerd was, maar ik ben wel blij voor Arda dat hij zo’n goede band heeft met z’n zoon. Toen ik zwanger was, hoopte hij aanvankelijk dat we een meisje kregen. ‘Die neigen meer naar de papa’, zei hij dan. Gelukkig hebben wij een zoontje dat ietwat tegendraads moet kunnen doen. (lacht)

LEES OOK