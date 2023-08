Hoe gaat het met de ‘vergeten’ acteurs uit ‘Verschoten & Zoon’? “Al jaren geen werk meer, dus stempel ik nu”

BV ‘Spoed’-ac­teur Leo Madder zit al 15 jaar zonder werk: “Een deal maken en die dan verbreken? Walgelijk gewoon!”

“Een deal maken en die dan verbreken? Walgelijk.” Z’n ontslag uit de VTM-reeks ‘Spoed’ zindert meer dan 15 jaar later nog steeds na bij Leo Madder (76). De acteur, die dokter Gijsbrecht vertolkte, heeft sindsdien niet meer geacteerd, al was dat geen eigen keuze. “Tv-bazen gaan op zoek naar steeds jongere acteurs, soms zelfs van 17 jaar. Goedkope werkkrachten”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’. Een scherp gesprek over z’n moeilijke reputatie, z’n ontslag en het veel te vroege overlijden van zijn geliefde zoon Donald. “Het eerste wat ik dacht, was: ik stop er ook mee.”