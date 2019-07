Hoe gaat het eigenlijk met Miss België Elena Castro Suarez? “In Antwerpen word ik toch regelmatig herkend hoor”

10 juli 2019

Bron: TVF 0 Showbizz Het is een veelvuldig gestelde quizvraag: hoe heet de huidige Miss België? En dit jaar komt er vaak een ‘euh...’ als antwoord. Het is gewoon zo: de naam Elena Castro Suarez doet bij weinig mensen een belletje rinkelen, en toch is deze bijna 19-jarige Antwerpse al zes maanden de mooiste van het land. Vanwaar die beperkte bekendheid? Weekblad TV Familie zocht het uit.

“Ik blik met een fijn gevoel terug op Elena’s eerste halve missjaar”, zegt Miss België-organisatrice Darline Devos. “Ze is heel aangenaam om mee te werken. Voor ze Miss België werd, deed ze verschillende jobs om wat geld bij te verdienen, van horeca tot de McDonald’s. ’t Is een meisje dat werk ziet. Achter de schermen van de Miss België-organisatie steekt ze ook geregeld de handen uit de mouwen. Ja, ze heeft pit.”

Maar hoe staat het met de agenda van Miss België 2019? Komen er voldoende aanvragen binnen? “Elena heeft toch al redelijk veel officiële opdrachten gehad”, zegt Darline. “Al was het in mei wat rustiger omdat we de nieuwe kandidates moesten fotograferen. Ook toen heeft Elena meegeholpen. Als miss doet ze flink wat opdrachten voor onze sponsors, zoals Caroline Biss, Olivier Dachkin en Atelier ExC. Daarnaast zijn er geregeld actes de présence op events. Recent was Elena nog met prins Laurent op een straatfestival in Antwerpen. Ze bracht ook een bezoekje aan de Marathonradio van MNM. En ze gaf commentaar bij ‘Love Island’. Zulke dingen vindt ze zalig om te doen.”

Naar Cambodja

Om Miss België te boeken, betaal je standaard zo’n 800 euro voor haar aanwezigheid gedurende twee à drie uur. Als het ’s nachts is, stijgt de prijs. Maar voor vaste klanten doet Darline er soms wat af. Binnenkort trekt ze met Elena naar Cambodja voor het goeie doel-project Hope for the Children. En in november naar Londen, voor Miss World.

Een goed gevulde agenda dus, en toch wordt over Elena al eens gesproken als ‘de onzichtbare miss’. “Ja kijk, er zijn veel minder grote events dan vroeger”, zegt Darline. “Toen had je de Nacht van Exclusief en de Eccentric-beurs, bijvoorbeeld. Maar Elena was wél op het jaarlijkse defilé van kledingzaak Bobo. De sponsors zijn ook erg tevreden over haar. En ja, dat veel mensen haar naam niet kennen... Dat is volgens mij puur interesse. Mij moet je ook niet vragen wie vorig jaar de Tour heeft gewonnen.”

1.000 euro per maand

Elena Castro Suarez zelf noemt haar eerste halfjaar als Miss België ‘een geweldig avontuur’. “Prijsuitreikingen, modeshows, feestjes, fotoshoots... Ik heb al heel wat kunnen doen en heb veel mensen leren kennen”, zegt ze. “Zo tof, want ik kan niet goed stilzitten.”

Justine De Jonckheere heeft eens gezegd dat ze als Miss België zo’n 1.000 euro per maand verdiende. Daar kan je nauwelijks van leven. Hoeveel krijgt Elena nu? “Ongeveer datzelfde bedrag, ’t hangt ervan af”, zegt ze. “Ik krijg ook nog een commissie op sommige opdrachten. Maar een auto met een tankkaart, gratis naar de kapper, gratis make-up... Da’s een serieuze bonus, hé. En of ik minder bekend ben dan vorige missen? Ik heb dikwijls een opdracht waar weinig of geen pers bij is, en het heeft wellicht ook met mijn exotische naam te maken. Plus: ik word op events vaak kortweg als Miss België aangekondigd. Vooral in Antwerpen word ik toch geregeld herkend, hoor. Maak je geen zorgen, ik ben heel graag Miss België. Alles dik oké!”