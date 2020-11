Hoe Freek Braeckman dankzij Eddy Wally in de media belandde

ShowbizzIedere week is hij bloedserieus te zien als VTM-nieuwsanker, maar Freek Braeckman is eigenlijk via een vreemde omweg in de mediawereld terechtgekomen. Dat vertelde hij zaterdag in ‘Speeltijd’, het radioprogramma waarin Ann Van Elsen met een bekend persoon terugkeert naar school om de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. En anker zijn, dat is eigenlijk niet zijn droomjob: “Ik wil nog altijd liever piloot worden.”

Freek ging naar school aan de Voskenslaan in Gent, waar ook Cathérine Moerkerke rondliep. Freek was er eerder onzichtbaar, vertelt zij. “Grote indruk heeft hij toch niet gemaakt, ik heb hem nooit zien lopen. Ofwel was hij een beetje onzichtbaar. Populair bij de meisjes was al helemaal niet, anders had ik het zeker geweten. Mijn vriendinnen hebben nooit over Freek Braeckman gesproken. Ik denk dat hij wel zijn kwaliteiten zal gehad hebben, misschien was het wel een goede leerling, maar het is niet tot mijn oren gekomen.”

Freek maakte in het verleden ook furore als schermer. “Ik heb Wetenschappen-Wiskunde gedaan met 8 uur wiskunde, omdat ik altijd al piloot wilde worden. Eigenlijk nog altijd liever piloot wil worden. Maar ik was ook schermer en heb echt moeten kiezen. Na het zesde middelbaar zou ik naar de militaire school moeten gaan, want een privé-opleiding was te duur. Dat betekende dat ik zou moeten stoppen met schermen. Mijn gevoel zei me dat ik nog even verder moest doen met de sport.”

Uiteindelijk sukkelde hij de mediawereld in, met dank aan Eddy Wally: “Op de Gentse feesten ben ik ooit naar Radio 2 gaan kijken, naar een optreden van Eddy Wally. Ik ben toen gewoon gaan vragen of ik geen stage mocht doen. En zo ben ik kunnen beginnen werken, want op het einde van mijn stage ben ik mogen blijven.”

