Hoe Eveline Hoste haar gewichtsverlies van 14 kilo onderhoudt: “Ik eet nu méér dan vroeger”

Eveline Hoste verloor in een paar maanden tijd 14 kilo, maar hoe gezond is haar eetpatroon? “Begin niet zonder nadenken aan zo’n streng dieet”

15 januari Eveline Hoste (38), Miss Belgian Beauty 2001 en de vrouw van ex-profvoetballer Bjorn De Wilde (40), is in korte tijd heel wat kilootjes kwijtgespeeld, 14 kilogram om precies te zijn. Dat deed ze door zoveel mogelijk koolhydraten te schrappen, proteïneshakes te drinken, om de 3 uur te eten en 3 keer per week te sporten. Wij vroegen aan diëtiste Sanna Mouha of dat ook een gezonde en verantwoorde manier is om af te vallen.