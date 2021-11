Hoe één telefoontje Halloween voor Harry en Meghan verpestte

Prins Harry en Meghan Markle leerden elkaar in 2016 kennen na een blind date. Meghan woonde toen nog in Toronto (Canada) en speelde nog mee in de reeks ‘Suits’. De twee hielden hun beginnende relatie angstvallig geheim voor de buitenwereld. Zij bezocht hem een paar keer in Londen, en rond Halloween 2016 vloog hij naar Canada om met haar te vieren.

Haar buren leek niet al te geïnteresseerd in de nieuwe geliefde van Meghan, en dus waande het koppel zich veilig genoeg om een gekostumeerd feestje bij te wonen in Soho House. Dat schrijven Omid Scobie en Carolyn Durand in een nieuw hoofdstuk van de biografie ‘Finding Freedom’. “Ze wilden het weekend van Halloween niet onderduiken, want er was veel om te vieren. Ze waren al een maand of vier samen en smoorverliefd op elkaar. Ze wilden dan ook graag deelnemen aan het plezier rond een van hun favoriete feestdagen. Die avond van 29 oktober besloten ze dan ook om samen naar een gekostumeerd feestje te gaan in Soho House, in Toronto.”